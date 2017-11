FPA anuncia Emylson como vice  e suplentes ao senado

O secretário de Segurança do estado, delegado Emylson Farias(PDT) , foi confirmado como pré candidato a vice na chapa da FPA para as eleições de 2018. Diante de representantes dos dezesseis partidos que integram o grupo, o governador Tião Viana ratificou a escolha de Farias e destacou a unidade durante o processo democrático que resultou na escolha do pedetista.

Emylson Farias foi apresentado durante ato realizado na biblioteca pública com a presença de deputados, vereadores, líderes partidários e militantes. A confirmação do nome dele completa a chapa majoritária da FPA com Marcus Alexandre para o governo, Jorge Viana e Ney Amorim para o senado.

Tião Viana disse que a escolha dos pré candidatos da FPA mostram que o projeto político está se renovando com dois nomes que entraram na vida pública recentemente. Ele falou que a escolha de Emylson, que administra uma das pastas mais críticas do seu governo, não vai afetar a campanha.

¨ O nosso projeto se renova numa nova geração que aproveita o que tem de melhor na história da política do Acre nas últimas décadas. Então eu acho que a chapa formada por Marcus Alexandre, como pré candidato, por Emylson, Jorge Viana, Ney Amorim e os suplentes, ela confirma uma unidade, uma renovação e um melhor aproveitamento para o melhor pro Acre¨, disse o governador.

Para o governador, o fato de Emylson está ligado diretamente á segurança pública, não será um fator negativo para o projeto da FPA. Ele citou por exemplo que o Acre possui o menor índice de homicídios da região norte, fruto do trabalho conduzido por Farias.

¨ O menor índice de homicídios da região norte é no Acre. Isso mostra o esforço do governo. Aumentamos em mais de trinta por cento o efetivo das polícias. Nós vamos alcançar no ano que vem um resultado melhor ainda. É dar o melhor de nós por uma sociedade embrutecida onde o culpado da violência é a droga, que é uma atribuição do governo federal porque desguarnece as fronteiras, porque deixa as fronteiras abertas pra droga entra e destruir gerações. Mas o Acre está fazendo a sua parte ¨, garantiu.

Emylson conhece o Acre de ponta a ponta

Natural de Xapuri, Emylson Farias se orgulha de conhecer todas as vinte e duas cidades do estado. Em todas esteve na condição de Secretário de Segurança, gerindo uma das pastas mais ¨delicadas¨ do atual governo.

Para ele, o desafio de encabeçar a chapa majoritára da FPA faz aumentar a responsabilidade, mas nem de longe causa temor.

¨ Sou ameaçado todos os dias. Eu não tenho fugido das ruas. Eu não fujo dos desafios. Acho que a polícia está no limite dela, fazendo o que é possível e o impossível. Somos o estado que mais prende. Acho que chegou a hora da política ajudar a segurança pública neste estado e neste país. É pra esse desafio que a gente vem. Pra poder ajudar através de estratégias e políticas a segurança pública. Claro , que sem prejuízos de outras áreas, porque não seremos um vice de uma tecla só¨, afirmou.

Atuando na área de segurança ha mais de oito anos, Emylson disse que o fato de conhecer o estado de ponta a ponta vai ajudar o projeto político durante a campanha. Ele destacou sua origem e disse que ¨ tem o cheiro do interior ¨.

¨ Eu vou lutar todos os dias para promover uma cultura de paz neste estado. Eu sou uma pessoa do interior. Represento aqui a municipalidade. Conheço bem a farinha de Cruzeiro do Sul, o açaí de feijó, o abacaxi de Tarauacá e a castanha do Alto Acre. Conheço todos os vinte e dois municípios. A gestão me permitiu isso. Eu represento cheiro do interior, essa Frente Popular ampla, unida e de forma plural e unificada ¨, disse ele.

¨ Estou feliz pela escolha do Emylson ¨, diz Marcus Alexandre

O prefeito de Rio Branco se disse feliz pela decisão dos partidos em ratificar o nome de Emylson Farias. Ele lembrou a trajetória do agora colega de chapa e disse que ele representa muito bem a maneira de fazer a boa política.

Marcus Alexandre disse que o grupo precisa reconhecer erros para poder seguir com passos firmes e humildade

¨ O Emylson tem um legado, uma carreira muito bonita como delegado, uma carreira voltada pras questões mais importantes e estratégicas do estado. Eu tenho certeza quer nós vamos poder oferecer o que a gente tem de melhor para a Frente Popular para poder oferecer o bom debate, a boa política. É hora da gente começar de novo. Andar os municípios, conversar com as pessoas, ouvir as opiniões, formular um bom plano de governo e a gente apresentar a população. A maneira de fazer a boa política é com humildade e responsabilidade e é assim que nós vamos seguir. Hoje nós estamos dando mais um passo com indicação do vice e a gente segue reconhecendo erros, reconhecendo os esforços que nós tivemos e apontando pra um futuro com muita esperança e dedicação pelo nosso Acre ¨, destacou.

Presidente do PDT celebra momento

O presidente regional do PDT, José Luiz Tchê disse que o partido tem motivos de sobra para comemorar a escolha de um de seus filiados para compor a chapa majoritária do grupo que governa o Acre ha dezenove anos.

Para ele, o confirmação do nome de Emylson Farias representa um momento histórico para o PDT, que consolida um trabalho iniciado ha dois anos.

¨ O Emylson Faria reúne todas as condições para ser o candidato a vice governador. é um pessoa que lutou muito em sua vida. Queria ser delegado, estudou, foi pra fora, enfrentou todas as dificuldades de uma família humilde que é e chegou onde chegou, É um secretário de estado com mais de dez anos na secretaria totalmente difícil e nessa caminhada toda a gente conseguiu esse objetivo. Nada é fácil. Vamos encarar uma eleição totalmente difícil haja visto o cenário nacional e o cenário local. Mas o PDT sempre foi um partido muito aguerrido. o PDT sempre esteve muito junto do povoe das pessoas mais humildes. Eu acredito que é com essa humildade que a gente vai conseguir nosso objetivo, que é ganhar as eleições ¨, disse ele.