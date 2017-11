Governo entrega equipamentos a produtores rurais de Mâncio Lima

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Extensão Agroflorestal e Produção Familiar (Seaprof), realizou na última semana a entrega de equipamentos para 30 famílias do projeto Agricultura Familiar que fazem parte da Associação Santa Cruz, em Mâncio Lima.

Ao todo, foram entregues 30 roçadeiras, 30 carros de mão, 30 podões (foice de cabo curto para cortar galhos), 30 tesouras, 30 bocas de lobo, 30 pulverizadores e um caminhão para o fortalecimento da cadeia de fruticultura (cultivo de frutas) na região.

De acordo com a gerente de escritório da Seaprof em Mâncio Lima, Maira Araújo, a distribuição desses kits aos produtores, além de um caminhão 4×4, é fruto de uma parceria entre Seaprof e a Associação. “Estamos dando total apoio no projeto de fruticultura, com a implantação do plano até o apoio técnico”, comentou.

O presidente da Associação Santa Cruz, Josimar Souza, afirmou que os novos equipamentos vão possibilitar uma melhor execução no manejo da terra, colheita e distribuição dos produtos. “É com grande agrado que recebemos a doação desses kits”, disse.

“Estamos trabalhando para que futuramente esses agricultores tenham um viveiro coletivo, além de eles poderem adquirir 48 mil mudas, sendo maracujá, acerola, graviola, açaí, castanha do Brasil, além de insumos para o cultivo dessas árvores frutíferas”, declarou Souza.