Beijo de língua elimina depressão. Saiba por quê!

Um beijo de língua estimula o cérebro a produzir substâncias que ajudam o casal a sentir-se relaxado e feliz. É o melhor remédio contra a depressão!

Este carinho acelera o ritmo cardíaco e a frequência respiratória e aumenta a temperatura da pele. Por isso, um beijo apaixonado desperta desejos e prazeres inexplicáveis, fazendo com que a pessoa se sinta nas nuvens.

O beijo é um dos maiores estimulantes para atrair e aproximar afetivamente as pessoas. O mais marcante é dado na fase da conquista.

Porém, se os seus lábios não reconhecem mais os do seu parceiro, está na hora de recomeçarem com pequenas bicotas e pontas de língua. Com o tempo, vem o entusiasmo e aquele beijo de língua tão esperado!