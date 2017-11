Reajuste de energia será aplicado a partir de sexta-feira (01)

A Eletrobras Acre passa a aplicar o aumento de 2,65% da tarifa a partir de quinta-feira (30), mas o consumidor não sentirá toda a alta ainda em dezembro e o motivo é a aplicação do valor proporcional a data da leitura. Apenas em janeiro de 2018 é que as 258 mil unidades receberão 100% da nova cobrança.

O gerente do departamento comercial da Estatal, Roberto Monteiro, explicou que um consumidor que possui a leitura do medidor no dia 15, por exemplo, terá a cobrança de 15 dias sem aumento e dos outros 15 dias com o percentual do reajuste.

“Um consumidor que utilizou 300 quilowatts/hora em 30 dias, sendo que a data da leitura é dia 15, terá a cobran- ça do antigo valor em 150 quilowatts/ hora e dos outros 150 quilowatts/hora com o novo percentual”, detalhou.

O representante da Eletrobras informou que todas as máquinas de leitora já saem com a programação correta para a transição dos valores.

Monteiro ainda lembrou que o aumento alcançará todas as unidades consumidores, incluindo os beneficiários dos descontos sociais por serem comprovadamente de baixa renda.

“O aumento é aplicado a todos os consumidores, mas os beneficiários da Tarifa Social acabam recebendo o desconto no valor dos gastos que variam de 10% a 60%. Para ter acesso ao desconto esse beneficiário precisa apresentar o número do NIS que possa comprovar que é baixa renda”, lembrou o gerente do departamento comercial da Estatal.

Em sessão realizada no dia 21, os conselheiros da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovaram o reajuste da tarifa da Eletroacre, atual Eletrobras Acre, em 2,65% para os consumidores residenciais.

Segundo a votação, os consumidores de alta tensão tiveram um aumento de 3,6%. Os novos valores não levam em conta a bandeira tarifária, que ainda turbina ainda mais o valor a pagar pelo consumidor.

O cálculo leva em consideração os custos associados à prestação do serviço, o valor pago pela aquisição e a transmissão de energia elétrica, os encargos pagos pelo setor e a atualização do Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M), que possui uma prévia da Fundação Getúlio Vargas (FGV) para novembro de 0,37%.

No ano passado, o reajuste para consumidores residenciais chegou a 8,46%, sendo que as indústrias tiveram uma elevação 7,34%.

Freud Antunes