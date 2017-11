Mais de 55% das residências no Acre possuem acesso à internet

O total de casas que utilizam a internet no Acre chegou a 124 mil em 2016, sendo 228 mil residências existentes no Estado. Os dados fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (Pnad), divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

De acordo com o levantamento, 50 mil usam computadores para navegar na web e 121 mil também usam os celulares para acessar o ciberespaço. Um total 203 mil habitações possuem telefones móveis.

A TV está presente em 210 mil lares, mas o aparelho de tela fina chega a 126 mil e a utilização os antigos aparelhos de tubo representam 74 mil.

Na questão da mobilidade, 60 mil moradias tinham nas garagens apenas carros, outras 71 mil casas tinham apenas motocicletas e 21 carros e motocicletas. Segundo o IBGE, o total de idosos aumentou de quase 2,5% de 2012 a 2016, saindo dos 37 mil para 46 mil acreanos com 65 anos ou mais.

As mulheres com 65 anos ou mais representam a maioria (24 mil). Com mais de 80 anos, existiam 4 mil homens e 4 mil senhoras.

A população também cresceu de 2012 para 2016, saindo dos 749 para 803 mil habitantes.

Entre as pessoas que se consideravam pardas, os números saltaram de 536 mil para 611 mil. O total de brancos caiu de 176 mil para 145 mil e de negros aumento de 32 mil para 44 mil.

Freud Antunes