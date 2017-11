Mulher faz 50 plásticas para ficar igual Angelina Jolie

A obsessão por cirurgias plásticas e por ficar igual a determinado modelo de beleza pode trazer resultados inesperados.

A jovem Sahar Tabar, do Irã, é obcecada pela atriz Angelina Jolie e, na tentativa de ficar parecida com a atriz já passou por 50 cirurgias plásticas no rosto e corpo.

Segundo matéria do site norte-americano TMZ, a garota chegou a perder 40 quilos no “projeto Angelina 2.0″, como ela batizou sua obsessão.

Dismorfia, um transtorno relacionado à autoimagem

Devido à imposição de padrões – algumas pessoas travam uma difícil batalha para se encaixar ao máximo no modelo beleza.

Esse problema pode se tornar sério quando a pessoa, por não corresponder ao que é determinado pela sociedade como rosto ou corpo perfeito, desenvolve um transtorno relacionado à autoimagem, a dismorfia.

Sahar tem 280 mil seguidores em seu Instagram, onde posta fotos de sua transformação:

(Fonte: TMZ/Fotos: Instagram)