Governo convoca candidatos do concurso da Polícia Civil para exame médico toxicológico

A Secretaria de Estado da Gestão Administrativa (SGA) e a Secretaria de Estado de Polícia Civil (SEPC), tornam pública a convocação final para o exame médico toxicológico, na seguinte ordem: cargo, local, endereço, inscrição, nome, data e horário onde o candidato deverá comparecer, pessoalmente, para realização da etapa e entrega dos exames e laudos finais para todos os cargos, conforme segue: Agente de Polícia Civil; Auxiliar de Necropsia; Delegado de Polícia Civil; Escrivão de Polícia Civil.

Os candidatos convocados para o Exame Médico e Toxicológico deverão arcar com todas as despesas de realização dos exames, laudos e imagens. Os exames laboratoriais e respectivos laudos entregues deverão ser emitidos a, no máximo, três meses da data de realização da etapa.

Os candidatos poderão obter informações gerais referentes ao Concurso Público por meio dos telefones (21) 3674-9190 – Rio de Janeiro, (68) 3025-0735 – Rio Branco, pelo e-mail: atendimento@ibade.org.br.

CONFIRA O EDITAL: Edital nº 040 – SEPC – Convocação final do exame médico e toxicológico – 28-11-17