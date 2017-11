Legislativos votam LOA, antes do recesso parlamentar

A previsão de votação da Lei Orçamentária Anual (LOA-2018) do Estado do Acre e do município de Rio Branco, só no próximo mês (dezembro). Com um orçamento estipulado em torno de R$ 5, 4 bilhões para o exercício de 2018, o montante teve uma redução de R$ 200 milhões, em comparação com a proposta aprovada pelo governo no ano passado (R$ 5,6 bi).

Em contrapartida, o orçamento da capital acreana gira em torno de 804.316.808,00, que é um pouco maior em comparação com o orçamento aprovado no ano passado ( R$ 790.334.734,00). A proposta está sendo analisada pelas Comissões de Orçamento e Constituição e Justiça, da Câmara Municipal, mas nessa sexta-feira (dia 1 de dezembro) acontece a primeira audiência pública para debater sobre os percentuais que serão destinados para a área de Saúde, Educação, Infraestrutura e Serviços Urbanos.

Nesta audiência, os vereadores discutirão o prazo regimental para votação da matéria no plenário da Casa, porque só podem entrar de recesso, depois de votar a LOA. De acordo com o diretor da Secretaria Estadual de Planejamento (Seplan). Lomário Moraes do Valle, a LOA deve ser encaminhada para a Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac) até a próxima semana, depois dos ajustes da Secretaria Estadual de Fazenda (Sefaz). A matéria deve ser encaminhada para apreciasão nas Comissões de Finanças e Orçamento e de Constituição e Justiça (CCJ), antes da votação no plenário da Casa, conforme recomenda o regimento interno do Legislativo Estadual.

As duas Comissões têm até a primeira quinzena de dezembro para votar os pareceres e destaques da matéria. O recesso parlamentar só pode acontecer, depois da aprovação do orçamento do 2018. Apesar do recesso parlamento está previsto para dia 22 de dezembro deste ano, por enquanto não tem data definida para a votação da LOA (Lei Orçamentária Anual).

Cezar Negreiros