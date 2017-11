Previdência do Acre é insustentável e corre risco de fim

Um estudo realizado em 2016 aponta que o Instituto de Previdência do Acre (Acreprevidência) precisa arrecadar em 35 anos o valor de 14,3 bilhões para manter o pagamento pelos próximos 75 anos. “Para nós, nos quadros atuais isso é impossível de acontecer, o que gera um problema muito sério”, afirma o diretor-presidente do instituto, José de Anchieta Batista.

O déficit mensal da previdência é de R$ 30 milhões, e pode aumentar ainda mais com a entrada de novos beneficiários. O estado tem 14 mil beneficiários do Acreprevidência, que tem a folha de pagamento de R$ 57 milhões.

As contribuições dos 25 mil servidores estaduais ativos e do Estado, como empregador, equivale a R$ 27 milhões mensais, de acordo com o diretor-presidente do instituto, José de Anchieta Batista. Os outros R$ 30 milhões são repassados pela Secretaria de Estado da Fazenda do Acre (Sefaz-AC).

O Estado já teve R$ 300 milhões em reserva em cofre, entre 2010 e 2011, sobras das contribuições e das aplicações nos mercados de capitais e da compensação previdenciária que era repassada pelo INSS, referente ao tempo que os servidores públicos contribuíram para lá. “Mas, esse recurso acabou”, relata Anchieta.

O diretor-presidente relata que o governo do estado luta para encontrar fontes alternativas de recursos para manter os pagamentos dos beneficiários. O único caminho para que isso ocorra é por meio de projetos econômicos.

O governo tem um grupo que estuda caminhos a tomar para manter o pagamento das aposentadorias e pensões do Acreprevidência. De acordo com Anchieta, o governador está extremamente preocupado e procurando viabilidades de outras fontes de recurso.

“Se o sucessor não tiver responsabilidade o futuro pode ser uma tragédia”, disse o governador sobre a situação do Acreprevidência. Para dar continuidade aos pagamentos das aposentadorias e manter o compromisso do Estado, Tião escolheu Marcus Alexandre.

Cresce o número de aposentados

Em 2006, o Acreprevidência tinha 4.5 mil aposentados e pensionistas e uma folha de pagamento de R$ 8 milhões. Atualmente, são 14 mil beneficiários, ou seja, um aumento de 211.1%, enquanto a folha de pagamento teve um aumento de 612.5%, passando para os atuais R$ 57 milhões.

“Há um crescimento não regular entre o número de aposentados e a folha de pagamento”, relata o diretor-presidente.

Atualmente 2 mil servidores do estado estão aptos a aposentadoria, o que trará um custo adicional de R$ 11 milhões a folha de pagamento mensal a previdência do estado. De acordo com Anchieta, estas duas mil pessoas podem pedir aposentadoria a qualquer momento, mas um dos motivos pelo qual evitam, é a perda de bonificações.

Reforma previdenciária

Anchieta considera que não é o momento para que ocorra uma reforma previdenciária. Mas, aponta algumas medidas que o governo pode adotar futuramente com os novos servidores.

Se estuda no Estado criar uma previdência complementar, de forma que todos os servidores futuros entrem por estas novas regras. Com isso todos os novos servidores públicos, quando se aposentarem, receberão o teto máximo de aposentadoria estipulado pelo INSS. Porém, eles terão a disposição uma previdência complementar, onde contribuirão para não sofrerem no final da carreira uma diminuição da remuneração.

“Mas isso é para o futuro, no momento não podemos mudar as regras de quem está aposentado ou de quem está na expectativa do direito. Pode mudar alguma coisa, mas não tanto que violente essa expectativa”, relata Anchieta. No momento, ele acredita que não há clima para se aprovar uma nova previdência.

