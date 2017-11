Secretaria de Saúde encerra programação do Novembro Azul em Rio Branco

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), encerrou a programação do Novembro Azul, na noite desta quarta-feira, 29, nas unidades de Saúde Nímio Insfran, no Universitário, e Luís Gonzaga, no bairro Altamira, quando foram atendidos, com consultas médicas, exames, procedimentos odontológicos, testes rápidos e de tipagem sanguínea e aferições, cerca de 150 homens.

As atividades na Unidade Nímio Insfran, no Conjunto Universitário, contaram com apoio de estudantes do Curso de Medicina da Universidade Federal do Acre e Uninorte. A direção da unidade ofereceu também um lanche para os homens presentes. Na Luís Gonzaga, no Altamira, além das consultas, houve também palestras sobre câncer de próstata e alimentação adequada para evitar a doença.

O comerciário Josué Rodrigues, aproveitou a oportunidade para colocar os exames em dia e se consultar. “Nós homens realmente nos cuidamos menos e a consulta sendo a noite é uma chance a mais para nós”, explicou. O senhor Antônio Augusto, de 68 anos, também acessou os serviços noturnos. Ele salientou que “é preciso cuidar da saúde para garantir uma melhor qualidade de vida”.

Segundo a secretária-adjunta de Saúde de Rio Branco, Jesuíta Arruda, “o objetivo do atendimento noturno é de contemplar os homens que não podem buscar os serviços de saúde durante o dia por causa do trabalho”. Para Jesuíta, o resultado da campanha correspondeu às expectativas da SEMSA, com grande procura dos homens da capital, principalmente nos atendimentos noturnos que foram realizados no mês de novembro. Só na última sexta-feira (24), cerca de 550 homens foram atendidos também à noite no Barral Y Barral, no Conjunto Tangará, e na Unidade Básica de Saúde Mariano Gonzaga, no Conjunto Laélia Alcântara.

Nesta quarta-feira, 29, os homens da zona rural também tiveram acesso às ações do Novembro Azul. Mais de 70 homens foram atendidos na Unidade Básica de Saúde Sebastiana Prado, localizada no KM 58 da Estrada Transacreana, na Vila Verde. O agricultor Elias Oliveira da Mata, que é deficiente visual, diz que valeu a pena se deslocar do Ramal Caipora, no Projeto Moreno Maia, até a unidade. “Gostei da palestra sobre câncer de Próstata e vou ficar atento. Me consultei, fiz exames e estou levando os remédios para casa”.

A programação do Novembro Azul foi dedicada à conscientização quanto as doenças que afetam os homens, com ênfase na prevenção e diagnóstico precoce do câncer de próstata. Desde o início do mês, as unidades de saúde do município realizam atividades voltadas para o público masculino e as palestras de prevenção e orientação contra o câncer foram ministradas em empresas, órgãos públicos e nas próprias unidades de saúde.