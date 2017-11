Edição do Saúde Itinerante em Xapuri é cancelado

A próxima edição da Saúde Itinerante que estava programada para a próxima sexta, 1, e no sábado, 2, em Xapuri foi adiada.

O programa, que recentemente completou 17 anos, é conhecido por levar atendimento de saúde e ações de cidadania para a população que mora em locais de difícil acesso.

O adiamento ocorre em virtude de um pedido da prefeitura de Xapuri motivada por questões de logística para a oferta dos atendimentos.

A coordenação do programa garante que uma nova data será marcada o mais breve possível para que a população do município possa ter acesso às consultas e exames que são os serviços mais procurados do Saúde Itinerante.

“Já estamos definindo uma nova data e em breve vamos divulgar para que a população da querida Xapuri possa se programar para ser atendida pelos nossos profissionais”, afirma Celene Maia, coordenadora do programa.