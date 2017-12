Menor é assassinado com dois tiros de escopeta

Cairo Araújo de Souza, um garoto de 17 anos foi assassinado com dois tiros de escopetas na noite desta quinta-feira (30), na Travessa Gonçalo Rodrigues, Bairro do Corcovado, em Taraucá.

Segundo informações de testemunhas que no início da noite, o jovem estava sentado em sua bicicleta conversando com algumas pessoas, quando dois homens encapuzados se aproximaram e cada um deles efetuou um disparo na vítima que morreu na hora. Um tiro no tórax e outro na região da nuca.

De acordo com a polícia, o menor assassinado tinha envolvimento com drogas e havia saído da pousada do menor em Feijó há pouco mais de 2 meses, onde cumpria medidas sócio educativas.

Policiais fizeram buscas na região e até agora não identificaram os autores do homicídio. Com informações Portal Tarauacá.