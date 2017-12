Brechó de Natal do Acre Solidário abre nesta sexta-feira

O Brechó de Natal, um dos maiores eventos de ação humanitária em Rio Branco, abre nesta sexta-feira, às 10 horas, na Praça da Revolução, e segue até o sábado, 2.

Realizado pelo Acre Solidário, com a coordenação da primeira-dama Marlúcia Cândida, o brechó oferecerá diversas peças para comercialização.

O arrecadado com a venda dos produtos será repassado à Central de Apoio às Entidades de Saúde (Cades) e vai atender a mais de 40 entidades filiadas, entre casas terapêuticas, centros de recuperação, casas de passagens e outras.

“Desejamos que essa edição tenha o mesmo sucesso das anteriores. Essa ajuda é de suma importância para as entidades. Agradecemos aos parceiros que se empenharam ao máximo durante a campanha de doações. Existe uma rede fortalecida que compreende e abraça a causa, sabendo que sua atitude beneficia quem necessita de apoio”, disse a primeira-dama.

Na última edição, foram arrecadadas mais de 5 mil peças e as vendas chegaram a R$ 57 mil. “Nossa meta é alcançar um pouco mais deste valor com as vendas. São várias pessoas beneficiadas e o recurso contribui para as entidades realizarem esse trabalho humanitário”, explicou Walnizia Cavalcante, coordenadora da campanha do brechó.

A Rede de Humanização da Secretaria da Gestão Administrativa (SGA) apresentará atividades culturais durante o brechó. São parceiros da ação, o governo do Estado, o Lions, Casa da Amizade, Rotary Club, colunistas sociais, instituições, amigos e voluntários.

Peças na linha de vestuário, calçados, acessórios, livros, móveis e objetos de decoração compõem a lista de produtos que estarão sendo comercializados durante os dois dias do Brechó. O valor das peças será de R$ 5 a R$ 100.