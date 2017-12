2018 será de feriadões em quase todos os meses

O ano de 2018 já começa com uma segunda-feira (1º) onde trabalhar só mesmo para quem estiver na escala de plantão. Neste dia a maioria dos mortais do planeta estarão de folga devido ao feriado de “Confraternização Universal” ou simplesmente “Réveillon”, para os íntimos.

Contudo, fique sabendo que os “feriadões” prolongados, aqueles que caem colados ao fim de semana não vão faltar no novo ano.

Depois do réveillon, a semana de carnaval segue com a segunda (12) e terça-feira gorda (13) sem as atividades normais e ainda tem a quarta-feira de cinzas (14) que é feriado até o meio-dia.

No infográfico abaixo é possível conhecer os dias de cada um dos feriados que serão prolongados.

VEJA:





Como é possível verificar, para desespero de quem gosta de folga, abril nem deveria entrar no mapa, já que o feriado de Tiradentes, dia 21, vai cair no sábado. O mesmo se aplica ao oito de dezembro, feriado municipal em algumas cidades do país, incluindo Belém.

Em junho e julho às folgas seriam escassas, no entanto, neste dito período ocorre a Copa do Mundo na Rússia com os horários dos jogos bem significativos, geralmente no período da manhã.

Agosto segue sem feriados nacionais, mas para os paraenses o dia 15 deste mês será de folga com a comemoração da adesão do Pará, em uma quarta-feira. Outubro com Círio e Recírio ainda vai contar com as eleições.

Assim, são seis feriados onde a data cai na sexta ou na segunda. Outros três dão a possibilidade para quem gosta de “enforcar”, uma vez que o feriado será em uma quinta ou terça-feira, deixando sexta e segundas sob degola.

Aproveite e programe-se, afinal um descanso a mais não faz mal a ninguém.

(DOL)