STJD dá gancho pesado a atletas do Flamengo que brigaram

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva decidiu punir com quatro e cinco jogos de suspensão Felipe Vizeu e Rhodolfo, respectivamente, pela briga na vitória do Flamengo sobre o Corinthians, há cerca de duas semanas. As informações são da ESPN.

Os rubro-negros discutiram e trocaram gestos obscenos dentro de campo após uma briga por conta de uma falha no posicionamento do time, que venceu a partida por 3 a 0.

“Lá fora eu vou pegar ele, eu vou pegar ele”, chegou a dizer Vizeu em direção a Rhodolfo. No fim do jogo, os dois já haviam feito as pazes.

Ainda com chances de título na Sul-Americana, o Flamengo vai poder contar com os jogadores, já que a punição é válida só para jogos da CBF.