Segurança fiscaliza estabelecimentos comerciais da capital

Com o objetivo de fiscalizar e garantir a segurança dos cidadãos, os órgãos que compõem o Sistema Integrado de Segurança Pública do Acre (SISP), por meio do Fundo Estadual de Segurança Pública (Fundeseg), antigo Furepol, realizaram durante a noite desta quinta-feira, 30 de novembro, uma ação operacional em estabelecimentos comerciais da capital.

A operação, que contou com o emprego de aproximadamente 50 agentes, realizou a fiscalização de estabelecimentos comerciais com o intuito de verificar irregularidades quanto às documentações e os alvarás de funcionamento, além de realizar abordagens a cidadãos em fundada suspeita nos locais e adjacências.

De acordo com o fiscal do Fundeseg, Iago de Oliveira, a licença de segurança é obrigatória, e o estabelecimento que não estiver regularizado poderá receber multa. “As equipes de fiscalização estão realizando desde a última semana um trabalho de vistoria em ambientes de bares e locais que comercializam bebidas alcoólicas”, explicou.

O fiscal ressalta ainda que o empresário que ainda não tem a licença deve procurar primeiramente o Corpo de Bombeiros. “A partir do laudo emitido pelos bombeiros, o comerciante pode dar entrada no Fundeseg para requerer a licença, documento que pode ser renovado anualmente ou retirado em eventos esporádicos”, destacou Iago de Oliveira.

Para o tenente-coronel Antônio Teles, que esteve à frente da operação, ações como esta faz parte do planejamento desenvolvido pelos setores de segurança. “É um trabalho conjunto, que envolve as instituições e tem como caráter principal a ação presença das forças do estado, por meio da intensificação das fiscalizações e das abordagens”, disse o comandante.

Fique atento!

Para que não haja transtornos, o empresário pode procurar o Fundeseg, na Rua Benjamin Constant, número, 232, no centro de Rio Branco, anexo ao Palácio das Secretarias, das 8 às 12h e das 14 às 17h, portando cópias do RG, CPF, comprovante de residência, certidão de regularidade emitida pela Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), comprovante de inscrição do CNPJ e laudo de vistoria do Corpo de Bombeiros.