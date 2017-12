Defensoria Pública realizará primeiro casamento coletivo homoafetivo no Acre

O grande dia está chegando para a união de 14 casais. A Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC), em prol da igualdade e respeito à pessoa humana, promoverá a primeira edição do “Casar é Legal”. A cerimônia será realizada na próxima segunda-feira, 4, às 16 horas, no Palácio do Comércio, em Rio Branco.

O projeto beneficia os casais homoafetivos que não possuem condições para custear o serviço. O objetivo da iniciativa é garantir a cidadania, resgatar a dignidade humana e ressaltar o combate à intolerância e ao preconceito.

Para a defensora pública-geral Roberta Caminha a realização do projeto é uma conquista de direitos humanos. “No Acre já foram realizados vários casamentos coletivos, mas esse será o primeiro para casais homoafetivos, sem dúvidas, é um grande marco, uma conquista”, falou.

“A Defensoria Pública, instituição criada constitucionalmente com o objetivo de promover os direitos humanos, resguardando a dignidade, cidadania e a isonomia de tratamento independente de orientação sexual, origem, raça, cor, ou outras particularidades, busca com essa ação assegurar à comunidade LGBT o direito de constituir uma família e possibilitar que esta esteja em situação de igualdade como qualquer outra”, ressaltou.

O evento é realizado pelo Núcleo de Cidadania da DPE/AC, com a parceria da Ouvidoria da DPE/AC, da Associação dos Defensores Públicos do Acre (ADPACRE), do Tribunal de Justiça do Acre (TJ/AC), por meio da Vara de Registros Públicos, do Fórum de ONGs LGBT do Acre, da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (Sejudh) e dos Cartórios de Registro Civil das Pessoas Naturais da comarca de Rio Branco.