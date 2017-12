Homem manda foto da namorada, mas não percebe um detalhe

Maison Vallance, do Tennessee, Estados Unidos, vacilou ao mandar uma imagem da namorada para a mãe. O rapaz estava empolgado após ter achado uma blusa de frio que tinha ganhado e que estava sumida há algum tempo. Para mostrar à matriarca que havia recuperado o item do vestuário, pediu para a namorada segurá-lo enquanto ele tirava uma foto.

1/3 Essa foi a foto enviada pelo namorado à mãe 2/3 Nela, aparece a corda, geralmente utilizada para umas brincadeiras na hora do sexo 3/3 Segundo o rapaz, a mãe não percebeu o artifício

Para piorar, depois que enviou para a mãe, ele decidiu também postar no Twitter e escreveu: “Eu tirei essa foto para minha mãe saber que encontrei o casaco que ela me deu, mas Meghan está muito bonita nela para não compartilhar”. Logo, os usuários notaram algo diferente no quarto.

Em cima da cama, há uma corda presa. Geralmente, ela é utilizada por casais adeptos de algumas loucuras na hora do sexo e serve para prender o parceiro (a). Minutos depois, Maison publica no Twitter: “Ok, acabei de perceber que mandei para minha mãe a foto com as cordas presas na minha cabeceira…”.

Obviamente, as pessoas não perdoaram a falha e fizeram piada com a situação. Segundo Maison, no entanto, a mãe não percebeu a corda em cima da cama e não houve aquele climão para contar do que se tratava.

Fonte: Metropoles