Mais Médicos:  Entidades lamentam decisão do Supremo

O presidente do Sindicato dos Médicos do Acre (Sindmed-AC), José Ribamar Costa declarou que a decisão do Supremo que dispensa a revalidação do diploma dos profissionais estrangeiros e o pagamento diferenciado a cubanos está criando duas categorias, uma com CRM e outra com médicos sem CRM. Destacou que este modelo só existe no país, em que a população mais carente é atendida por médicos sem CRM. “O nosso país está formando anualmente 22 mil médicos, então temos médico suficientes para atender os rincões brasileiros, entretanto faltam políticas de saúde para atender os locais de difícil acesso, mas temos material humano para atender todos os locais”, assegurou. Informou que o Brasil é o segundo país com maior número de faculdades de medicina, perdendo apenas para a China, que conta com mais de um bilhão habitantes, “então temos recursos humanos suficientes, mas precisamos de políticas públicas e de gestão competente”, lamentou.

Como representante de uma categoria, essa notícia, segundo ele, demostra o pouco zelo das autoridades constituídas com o exercício pleno da profissão médica. Disse que a sociedade deve ter profissionais que exerçam seu trabalho munidos de seu registro de capacidade técnica comprovada, porque irão trabalhar com a saúde da população, inclusive a população mais carente. “Em todas as profissões de nível superior, inclusive médicos, quando vão trabalhar em outros países é necessário que o mesmo comprove as habilidades e conhecimentos técnicos para o desempenho da profissão”, observou.

O presidente do Sindmed-AC citou o exemplo: se o indivíduo é engenheiro formado em Israel, ele tem que revalidar o registro no conselho de engenharia brasileiro, demonstrando sua capacidade técnica ele é habilitado para realizar projetos de prédios, barragens. Explicando que não se menospreza a qualificação do indivíduo. Vamos cobrar uma posição das entidades na expectativa de que haja um recurso”, prometeu.

O presidente do Conselho Regional de Medicina (CRM-AC), Virgílio Prado disse que os Conselhos perdem a sua atribuição de fiscalização dos atos cometidos por estes profissionais de saúde. Em caso de algum erro médico, só restará comunicar ao Ministério da Saúde a conduta do intercambistas contratado para trabalhar no programa Mais Médicos. “Temos uma reunião dos conselheiros federais para o dia 12 deste mês, mas o assunto, deverá fazer parte da pauta do encontro nacional”, revelou.

Prado disse que as entidades deverão consultar os setores jurídicos para verificar a possibilidade das entidades ingressarem com o recursos na Suprema Corte pedindo revisão do parecer do Supremo Tribunal Federal (STF). Observou que a decisão viola a atribuição constitucional das entidades que representam os profissisonais médicos. “O Conselho respeita a decisão do Tribunal, mas não abriremos mão da nossa atribuição constitucional”, salientou.

Parecer – Seis ministros do votaram favoráveis a manutenção das regras do programa Mais Médicos, enquanto dois votaram contrário, em favor da ação ajuizada pela Associação Médica Brasileira (AMB), alegava que os dispositivos feriam a Constituição. O relator do caso, ministro Marco Aurélio Mello, entendeu que a dispensa de revalidação dos diplomas e o tratamento diferenciado aos cubanos violava os direitos sociais , em decorrência da diferença de salário, mas só a ministra Rosa Weber concordou com a tese do relator. A legislação em vigor previa que o médico intercambista tinha dispensa da revalidação do diploma nos seus três primeiros anos de atuação. (Com informações da Agência Brasil)