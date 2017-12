97% dos beneficiários do Bolsa Família frequentam a escola no Acre

Incentivo à educação, Bolsa Família ajuda os pais a manterem os filhos na escola. No Acre, 97,01% das famílias inscritas no programa cumpriram a condicionalidade de manter os filhos matriculados e com presença nas aulas. Os dados são do Ministério do Desenvolvimento Social, referentes aos meses de agosto e setembro e foram divulgados no dia 28 de novembro.

No estado foram acompanhados, no período, 113.975 alunos beneficiários do programa de um total de 130.040. A pesquisa aponta que 110.571 cumpriram a condicionalidade, o que representa 97,01% dos estudantes acompanhados pelo ministério.

Entre as famílias que mantiveram os filhos na escola durante os dois meses, está a de Maria Arinalda, 42, que tem três filhos. O benefício de R$ 163,00 recebido por Arinalda ajuda a manter os dois filhos mais novos na escola. “Ajuda a comprar o lanche, material e roupa dos meninos”, relata.

Para Maria Arinalda o benefício serve como um incentivo para que os filhos não percam aula. “Eu sempre falo para eles irem para aula para não perdermos esse auxilio”, afirma a mãe. O filho de Maria Gorete tem três anos, ainda não estuda, mas desde já ela pensa na ajuda que o programa proporcionará.

Gorete mora no quilometro 14 da Transacreana, e acredita que a renda será de grande utilidade no transporte do filho quando chegar a hora. “Mesmo sem o programa, eu quero que meu filho estude, mas esse incentivo é muito bom”, diz.

Entre outras condicionalidades, para não perder o benefício crianças e jovens de 6 a 15 anos devem ter o mínimo de 85% de presença escolar, enquanto os de 16 e 17 precisam de ao menos 75%.

Em muitos dos casos em que a frequência escolar não foi acompanhada, o motivo é a mudança dos alunos de escola ou de cidade, sem que essa informação tenha sido registrada pela rede de educação. Por isso, é importante que as famílias informem na escola onde o aluno está matriculado que ele é beneficiário do Bolsa Família, além de manterem o Cadastro Único atualizado quando houver mudança de escola.

O programa

O Bolsa Família é voltado para famílias extremamente pobres (renda per capita mensal de até R$ 85) e pobres (renda per capita mensal entre R$ 85,01 e R$ 170). O valor repassado a cada usuário varia conforme o número de membros da família, idade e renda declarada no Cadastro Único. Ao ingressar no programa, as famílias recebem o benefício mensalmente.

Natan Peres