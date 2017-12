TCE rejeita prestação de contas de duas prefeituras  acreanas

Os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE) rejeitaram a prestação de contas do ex-prefeito de Xapuri, Marcinho Miranda (referente ao exercício de 2013). O conselheiro-relator do Processo nº 18.738.2014-60-TCE, Antonio Cristovão Correia de Messias em seu parecer prévio pediu a condenação do gostor por não conseguir comprovar os processos licitatórios ocorridos naquele período da administração.

O Pleno do Tribunal votou pela condenação e estipulou uma multa contra o prefeito, porque ignorou a legislação em vigor que estabelece a lisura nos processos licitatórios. Assim que o Acórdão foi publicado no Diário Oficial do Estado (DO), a defesa do prefeito tem duas semanas para contestar o veredicto. A defesa poderá pedir a revisão da sentença, com a apresentação dos documentos cobrados, inclusive o perdão da multa estipulada pelo TCE, porque a .decisão ainda cabe recurso.

Em seguida, os conselheiros rejeitaram a prestação de contas do prefeito de Feijó, Raimundo Ferreira Pinheiro por duplicidade de pagamento do 13 salário a alguns servidores da rede municipal. O relator Antonio Cristovão Correia de Messias, em seu voto monocrático, pediu a condenação do ex-gestor público e a devolução do dinheiro corrido no prazo de 30 dias, que foi acompanhado pelos demais pares. A tomada de Contas Especial constatou que os valores foram pagos aos agentes políticos da localidade, a título de subsídios, no período do fim do ano de 2013, conforme os autos do Acórdão nº 9.420/2016.

Se os gestores não conseguirem comprovarem que não cometeram nenhuma ilegalidade, poderá ter os seus nomes incluído na lista dos inelegíveis. Porém, caberá `s Câmara Municipal manifestar se os prefeitos estarão inelegíveis ou não, para a disputa do pleito do próximo ano, com base em um parecer do Superior Tribunal Federal (STF) que determinou que só o Legislativo municipal tem autonomia para aprovar ou reprovar as contas dos ex- prefeitos.

Cezar Negreiros