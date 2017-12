Acordo bilateral abre novos perspectivas para o setor exportador acreano

Com a assinatura do Acordo Bilateral com o Peru nesta sexta-feira (dia 8), as redes frigoríficas Dom Porquito, Frisacre e JBS, passam a ter livre acesso ao mercado dos países andinos (Peru e Bolívia). As empresas acreana poderá atender a demanda de carne suína que existe, na indústria de produtos embutidos de Lima e Arequipa, mas que é importada dos Estados Unidos da América (EUA) e do Chile, na Costa do Pacífico. “Contamos com planta de abate de suinos da Dom Porquito, mais próxima destes centros consumidores que qualquer outro concorrente”, declarou o diretor\presidente da Agência de Negócios do Acre S.A (Anac), Inácio Alves Moreira Neto.

Destacou que um dos grandes objetivos desta planta localizada na região de fronteira, é transformar no principal fornecedor de matéria-prima de proteína anima suína para a indústria peruana que importam o produto de outros países, porque a produção nacional não consegue atender a demanda do setor. “Somos mais competitivos que as as carnes que vem de outos países e muito mais rápidos logisticamente”, aposta

Expliccou que as exportações ajudariam a viabilizar as importações , pois os peruanos contarão com o frete de retorno e começará a fazer sentido a estrada que o Peru investiu tantos milhões de soles. O diretor\presidente da Anac disse que a abertura de mercados para produtos peruanos que hoje não são competitivos por conta do frete , mas tendo retorno vão poder ingressar no Brasil com custos bem mais competitivos.

Inácio acredita que o livre trânsito para exportar pelos portos peruanos , precisam ter bem acordado a garantia do livre trânsito para os exportadores brasileiros pelos portos peruanos pela estrada do Pacífico com destino à Ásia, pois isso garantiria custos bem atrativos para negociar com China e Hong Kong e Vietnã. Além de viabilizar toda a exportção de frutas , legumes , alho , cebola do vale de Arequipa para a região Norte do Brasil “ já poderia ser mais em conta se tivesse fretes de retorno, com a viabilidade desse novo comércio bilateral”, prevê.

Expansão – Acrescentou ainda, que os importadores acreanos poderia trazer fertilizantes a custo mais baixo e viabilizando cada vez mais o plantio de milho tanto no Acre, como na Amazônia peruana. A medida contribuiria para aumentar os postos de trabalho na agricultura com a exportação de um milho mais barato do que o importado dos EUA. A unidade frigorífica da empresa Peixes da Amazônia comercializou mais de 780 toneladas, neste ano. A meta é chegar em torno de 1.200 toneladas de peixes processados.

A empresa busca expandir a sua comercialização de pescado para os Estados Unidos da América ( EUA), onde já conquistaram a licença do FDA, a ilha de Hong Kong, em busca de alcançar o mercado da China e demais países asiáticos que ficam no entorno. Com a publicação da Instrução Normativa n° 39\2017, do Ministério da Agricultura, Pecuária e do Abastecimento (Mapa), no Diário Oficial da União (DO), o governo federal institui o Sistema de Vigilância Agropecuária Internacional (Vigiagro).

A medida define as regras e os procedimentos técnicos, administrativos, de controle e fiscalização a serem executados nas operações de comércio e trânsito internacional de produtos agropecuários nos portos, aeroportos e fronteiras do Brasil. O Vigiagro atua em 102 unidades técnicas distribuídas por 17 aduanas de interior, 24 aeroportos, 28 postos de fronteiras, 33 portos e 47 unidades técnicas regionais.

