I festival de cerveja artesanal do Acre é realizado em dezembro

Cervejeiros de Rio Branco realizam o primeiro festival de cerveja artesanal do estado do Acre. O evento está marcado para o dia 16 de dezembro, na Vila Bruzugú, localizada na Travessa 19 de Novembro, n76, Bosque, atrás da clínica Fisioclin, ao lado do campo do Vasco.

Além das bebidas, o evento terá dois shows especiais em homenagem a Tim Maia e a Arctic Monkeys, o primeiro com Chris Guto e o segundo com a banda Volátil S/A.

A festa “Vila Bruzugú – Cerveja em Cena” é uma realização dos produtores culturais Dito Bruzugú e Paulo Vitor em parceria com a Associação de Cervejeiros Artesanais do Acre (AcervA-AC) e a cerveja Peres. O evento tem o apoio da Gollog, do vereador Emerson Jarude, da Confraria e do Grupo Star.

No festival estarão disponíveis quatro tipos de cerveja artesanais: Pale Ale (Peres); Blonde Ale (AcervA), IPA (AcervA) e Witbier(AcervA). Para quem preferir cervejas industrializadas, o bar do evento terá, também, disponível a cerveja Budweiser. Os copos das artesanais de 300ml serão vendidos a R$8,00.

Os ingressos estão disponíveis na loja Toli, localizada na Av. Ceará, n 402 – Base, e na Confraria Gastrobar, na Rua Parque da Maternidade, n 46 – Capoeira. As entradas terão o custo de R$ 15,00 (meia) e R$ 30,00 (inteira). Os bilhetes também serão vendidos durante evento, no local.

Os cervejeiros acreanos comemoram a realização do evento, que veem com a oportunidade de divulgar a cultura cervejeira no estado. “O mercado cervejeiro, inclusive as cervejarias industriais convencionais, vem buscando atender o latente gosto por cervejas de maior qualidade que está cada vez mais difundido na população. A criação da Acerva Acreana surge neste sentido, apoiar os Cervejeiros locais, seguindo a máxima: beba melhor, beba local!”, relata Vilmar Boufleur, presidente da associação.

De acordo com Vilmar, o evento Cerveja em Cena cria um ambiente favorável para que o público acreano aprecie novos tipos de cervejas de excelente qualidade.

Natan Peres