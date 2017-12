Divulgado resultado provisório da investigação social e criminal do processo seletivo do IAPEN

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Gestão Administrativa – SGA e o Instituto de Administração Penitenciária do Acre – IAPEN, tornam público o Resultado Provisório da Investigação Social e Criminal do Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária de profissionais de nível médio para suprir necessidade de excepcional interesse público do Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre.

Confira: EDITAL 006 – IAPEN – RESULTADO PROVISÓRIO DA INVESTIGAÇÃO CRIMINAL E SOCIAL – 30-11-2017