Saúde prepara audiência pública de prestação de contas

Você sabia que a cada quatro meses o governo do Acre, por meio da Secretaria de Saúde (Sesacre), realiza uma audiência publica de prestação de conta dos gastos da saúde?

Além de poder participar, você pode também dar sugestões quais áreas da saúde devem ter uma maior atenção e gasto.

O evento é aberto ao público e acontece no dia 4 de dezembro, no auditório da Assembleia Legislativa do Acre, a partir das 9 horas. A audiência pública vai apresentar a prestação de contas dos gastos referente ao período de maio a agosto deste ano.

“A audiência é muito importante, pois nela, apresentamos como a secretaria está investindo os recursos, e também as ações que desenvolvemos. É uma forma de ser transparente com o dinheiro que gastamos e que pertence a sociedade”, ressalta Ingrid Santos, coordenadora de instrumento de gestão do departamento de planejamento da Sesacre.