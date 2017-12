Polícia prende dois homens com drogas e motocicleta furtada

Halison Pereira Cavalcante de 18 anos e Jeferson Mario Gomes de 24 anos, foram presos na tarde de sábado 02, no KM-90 da Estrada Transacreana.

Segundo informações dos policiais do Tático do 3º Batalhão, eles estavam em patrulhamento pela estrada, quando se depararam com os dois acusados que estavam trafegando em uma motocicleta Honda Bis. A inda segundo os policiais o que teria chamado a atenção da guarnição seria o fato de que eles não estavam usando capacete.

Os policias resolveram aborda os acusados e durante a a abordagem eles encontraram em pode dos acusado 23 trouxinhas de cocaína, quatro tabletes de maconha, uma quantia em dinheiro de 30 reais e motocicleta que foi verificado no sistema que a mesma foi furtada.

Os dois foram levados pára a Delegacia Central de Flagrantes.

Selmo Melo