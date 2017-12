Brasileirão 2017: saiba quem vai à Libertadores e quem caiu

O Campeonato Brasileiro de 2017 chegou ao fim neste domingo (3), com a sua 38ª, emocionante e última rodada. O Coritiba perdeu para a Chapecoense e terminou a competição na 17ª colocação, rebaixado à Série B. Já o Avaí empatou com o Santos, ficou na 18ª posição e também caiu para a segundona do ano que vem. Ponte Preta e Atlético-GO, que completam o Z4, já entraram em campo rebaixados. Esses foram os quatro times rebaixados.

Na parte de cima da tabela, o Flamengo foi o destaque. O Rubro-Negro carioca venceu o Vitória por 2 a 1, em Salvador, e ficou com a última vaga da Libertadores do ano que vem através do Brasileirão.

O Corinthians, que conquistou o título do Brasileiro por antecipação, o Grêmio (4º), campeão da atual edição da Libertadores, e o Cruzeiro (5º), vencedor da Copa do Brasil, já começaram a rodada classificados para a competição continental, assim como Palmeiras (2º) e Santos (3º).

Vasco e Chapecoense, que venceram Ponte Preta e Coritiba, respectivamente, se garantiram na pré-Libertadores.

A artilharia ficou com Henrique Dourado, do Fluminense, e Jô, do Corinthians. Eles marcaram 18 gols cada um. André, do Sport, ficou na segunda posição, com 16 gols, e Lucca, da Ponte, ficou em terceiro, com 13 tentos.

Sul-Americana

Atlético-MG, Botafogo, Atlético-PR, Bahia, São Paulo e Fluminense estão garantidos na Sul-Americana. Mas caso o Flamengo conquiste o título da competição em 2017, diante do Independiente, da Argentina, o Galo vai para a Libertadores e o Sport herda a vaga do time mineiro.

Nem Libertadores, nem Sul-Americana e nem Série B

Sport e Vitória permaneceram na Série A do Brasileirão, mas não se classificaram para nenhum torneio continental.

Confira os resultados da última rodada do Brasileirão:

Botafogo 2 x 2 Cruzeiro

Vasco 2 x 1 Ponte Preta

Santos 1 x 1 Avaí

São Paulo 1 x 1 Bahia

Atlético-MG 4 x 3 Grêmio

Atlético-PR 3 x 0 Palmeiras

Sport 1 x 0 Corinthians

Vitória 1 x 2 Flamengo

Atlético-GO 1 x 1 Fluminense

Chapecoense 2 x 1 Coritiba