História de jovem que fez cirurgias para parecer Angelina Jolie é falsa

Se você acreditou na história da jovem Sahar Tabar, do Irã, que teria feito mais de 50 cirurgias plásticas no rosto e corpo para tentar ficar parecida com a atriz Angelina Jolie, é hora de saber a verdade: a história é falsa.

A garota não fez tantas cirurgias plásticas. Mas… e de onde vieram as fotos do seu Instagram? Ela trabalha com maquiagem e conta com softwares de edição para a produção das imagens.

A notícia foi veiculada em diversos portais mundiais, nacionais e regionais, com as mais diversas explicações, como dismorfia, um transtorno relacionado à autoimagem.

Sahar tinha 280 mil seguidores em seu Instagram, onde surgiu a informação de que ela queria ser Angelina. Depois do sucesso repentino, a expectativa é que o número de seguidores caia, ou que ela ganhe mais pessoas interessadas em maquiagens.

(DOL)