Quatro armas de fogo são apreendidas na capital

Equipes de Rádio Patrulha do 2º Batalhão de Polícia Militar (2º BPM) apreenderam durante o serviço operacional deste sábado, 02 de dezembro, mais quatro armas de fogo em locais distintos da região do 2º distrito da capital. Durante as ações policiais uma pessoa foi presa e conduzida à Delegacia de Flagrantes (Defla).

Dois armamentos foram apreendidos no turno matutino em uma residência localizada no bairro Taquari, após recebimento de denúncia anônima. No local foram encontradas uma carabina .30 e um revólver calibre 38, além de maconha e produtos para embalo de substância entorpecente. O proprietário conseguiu se evadir do local. As outras duas armas, sendo dois revólveres, foram apreendidas com um homem no bairro Belo Jardim.

As quatro armas somam-se as 150 já apreendidas pela unidade operacional ao longo de 2017, conforme conta o major Evandro Bezerra, comandante do 2º BPM. “Em apenas dois dias do mês de dezembro já somamos setes armamentos apreendidos. Atribuímos esse resultado a forma aguerrida e constante que nossos policiais combatem o crime em nossa regional, por meio da intensificação dos patrulhamentos, das abordagens e das verificações geradas pelo 190”, explicou o oficial.

Assessoria de Comunicação da PMAC