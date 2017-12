Palmeiras quer contar com Weverton já na pré-temporada

O Palmeiras se encontra próximo de um acerto para contratar o goleiro Weverton. Nos próximos dias, a diretoria do clube alviverde vai trabalhar para contar com o jogador já na pré-temporada de janeiro e negocia com o Atlético-PR a liberação imediata do campeão olímpico com a seleção brasileira no ano passado. O contrato do atleta se encerra no fim de maio.

De acordo com pessoas ligadas a Weverton, o Atlético-PR decidiu cortá-lo da relação pela negociação se encontrar em um estágio avançado. O Palmeiras ainda trata o negócio com cautela e só considerará o negócio fechado com uma liberação concreta por parte do clube paranaense, que estuda a compensação a ser pedida para o goleiro vestir verde em janeiro.

Desde o surgimento do interesse, Weverton manifestou o desejo aos atleticanos de mudar de equipe no ano que vem e também tem o desejo de iniciar a temporada pelo Palmeiras. O goleiro, desde o início de dezembro, pode assinar um pré-contrato com outro clube.

Porém, no momento, o campeão olímpico segue aguardando um ponto final nas conversas entre os dois clubes. Não está definido, por exemplo, se o Palmeiras realizará uma compensação financeira ao Atlético-PR para contar com Weverton no início do próximo ano ou se envolverá jogadores do atual elenco no acordo.

Nomes como Raphael Veiga, Hyoran e Erik interessam ao clube paranaense, segundo apuração da reportagem. No entanto, asseguram do lado palmeirense da negociação que nenhum atleta foi oferecido até o momento para facilitar a vinda de Weverton.

Deste trio, Erik é quem deve ter a saída facilitada. Contratado por R$ 13 milhões no fim de 2015, o atacante perdeu espaço nesta temporada e deve ser colocado no mercado a partir desta semana, pelo menos para um empréstimo. Hyoran e Veiga chegaram nesta temporada e ainda são tratados como aposta pela diretoria de futebol palmeirense.

Enquanto tenta a liberação de Weverton para janeiro, o Palmeiras acelerou o planejamento de elenco para o gol e renovou com Fernando Prass até o fim do ano que vem. Além do ídolo e titular, Roger Machado conta no momento com o talismã Jailson, que termina invicto pelo segundo ano seguido na Série A, e os jovens Vinicius Silvestre e Daniel Fuzato. Com informações da Folhapress.