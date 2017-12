Exportação de carne suína do Acre para o Peru ficou para 2018. A assinatura do termo de autorização da exportação para o país andino deve ser feita em janeiro.

Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o adiamento se deu por questão de logística das equipes de inspeção dos dois países.

A liberação do comércio entre Brasil e Peru pode aumentar de quatro a cinco vezes a produção local de suínos. O material a ser exportado é do projeto Dom Porquito, criado em 2011, no Acre. A empresa é uma Sociedade Anônima em que a Agência de Negócios do Acre tem 37% das ações e os demais acionistas 63%, numa parceria público-privada-comunitária.

Os agricultores familiares, organizados em uma cooperativa, são responsáveis por realizar a engorda e cuidados para o crescimento do animal, que seguirá para o abate. A ração e orientações técnicas são fornecidas pela empresa.