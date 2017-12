Xapuri recebe 61ª edição do projeto MP na Comunidade

A equipe do MP na Comunidade, projeto do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), atendeu a população de Xapuri no último sábado, 02, na 61ª edição do projeto. O atendimento foi feito no colégio Anthero Soares Bezerra e na Central de Serviço Público (OCA) do município, simultaneamente. Foram quase 2.500 atendimentos de saúde, esclarecimentos e encaminhamentos de denúncia, emissão de documentos, entre outros.

Além dos serviços, a população também foi recebida pelo promotor de Justiça de Xapuri, Antônio Alceste Callil e pelo promotor de justiça Marco Aurélio Ribeiro, que na oportunidade atuou como ouvidor-geral substituto do MPAC.

Alceste se declarou feliz com a presença da população e contou que o sucesso dessa edição se deu pela parceria com instituições na prestação dos serviços.

“Estamos abrindo as portas do Ministério Público e os parceiros ajudaram nisso. A população teve acesso a mais civilidade, a palestras, além de conhecer os seus direitos, então é um dia muito gratificante”, disse o promotor de Justiça.

Um MP diferente

Questionado sobre a representatividade do MP estadual no município, o prefeito de Xapuri, Ubiraci Vasconcelos, contou que, com o projeto, o Ministério Público é visto de forma diferente. “Quando o MP se mostra prestando esses serviços com outros parceiros, a gente vê uma instituição receptiva”, declarou.

A coordenadora executiva do MP na Comunidade, promotora de Justiça Myrna Teixeira, avaliou como exitosa a edição. “Entendo como fundamental, não só para a população, como para o próprio Ministério Público. Queremos ser úteis a essa população tão carente e necessitada”, contou.

A dona de casa e cantora, Verônica Raulino, contou que o povo xapuriense é muito carente de serviços e, mesmo os disponíveis, demandam de muito tempo. “Facilitou minha vida, porque eu consegui fazer várias coisas no mesmo dia”, finalizou a moradora.

Foram parceiros do MP na Comunidade, a secretaria municipal e estadual de saúde, secretaria municipal de assistência social, Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJAC), Centro de Referência de Assistência Social (Cras), Conselho Tutelar, Pastoral da Criança, Defensoria Pública do Acre, OAB/AC, Instituto de Terras do Acre (Iteracre), Corpo de Bombeiros, Liga de Pediatria do Acre e Eletrobrás/Acre.

Agência de Notícias do MPAC