Prefeitura e Sindicato dos Camelôs promovem 5º Natal no Calçadão

Com grande presença de público, o prefeito Marcus Alexandre, o vice-presidente do Sindicato dos Camelôs e Feirantes do Acre (SINCAFE), vereador Juruna, e várias autoridades lançaram nesta segunda-feira, 4, a quinta edição do Natal no Calçadão da Benjamim Constant, que tem como objeto aquecer as vendas do comércio da região e vai sortear motos entre os compradores.

Os clientes que comprarem nas 101 lojas que participam da promoção (identificadas por banners da campanha), acima de R$ 50, ganham cupons para concorrer a três motos. O primeiro sorteio ocorre nesta segunda-feira, às 16 horas; o segundo será no dia 16 e o terceiro e último no dia 30 de dezembro. Os cupons podem ser depositados nas urnas instaladas na Tenda Natalina e também no calçadão Raimundo Escócio e próximo ao Terminal Urbano.

A presença do Papai Noel chama a atenção de muita gente, que aproveita para fazer fotos com o bom velhinho, que estará na tenda natalina diariamente. A programação artística, a cargo da Fundação de Cultura Garibaldi Brasil, também será diária.

“É a quinta edição do Natal no Calçadão, o que significa que deu certo essa parceria com o Sindicato. Queremos que as famílias tenham oportunidade de fazer compras e ainda ganhar prêmios. Vir no calçadão é um bom programa para toda a família e a criançada vai poder tirar foto com o papai Noel”, explicou o prefeito Marcus Alexandre.

Pelo Calçadão, que fica próximo à OCA e ao Terminal Urbano de Rio Branco, passam mais de 50 mil pessoas por dia. O vereador Juruna destaca que a meta dos comerciantes da região para esse ano é de ampliar em 12% as vendas em relação ao Natal de 2016. “São ótimos prêmios: três motos e vamos sim, aumentar o volume de vendas este ano. Agradecemos ao prefeito por mais essa parceria”.

Neste período, as lojas ficarão abertas até às 20 horas e a partir do dia 20 de dezembro só fecharão as portas às 22 horas. A segurança é garantida pela Polícia Militar e reforçada pelo Policiamento Municipal, coordenado pelo Gabinete Militar da Prefeitura de Rio Branco.

Os comerciantes acreditaram na promoção e renovaram os estoques de olho no aumento da movimentação do calçadão. Agnaldo Júnior, que vende brinquedos e outros itens há mais de 20 anos no local, conta que a promoção atrai, sim, mais clientes. Ele diz que o incremento em suas vendas chega perto dos 50 por cento. “Esse ano está melhor. Afinal, quem não quer ganhar uma moto? A Prefeitura e o Sindicato estão de parabéns”.

A clientela aproveita. Sebastião e Caroline levaram os filhos para as compras de natal. “Rapaz, comprar cinquenta reais de presente e ganhar essa moto que vale bem mais é um presentão de Papai Noel mesmo”, disse o consumidor.

A programação artística e cultural do Natal do Calçadão, que é de responsabilidade da Fundação Garibaldi Brasil, foi aberta pelo cantor Diogo Soares e a Banda Família Musical. Diariamente haverá atração artística no local. A estrutura da Tenda Natalina também estará à disposição de quem quiser cantar e se apresentar no Palco Livre.

Os presidentes da Assembleia Legislativa do Acre, deputado Ney Amorim, e da Câmara Municipal, vereador Manuel Marcos, além do vereador Rodrigo Forncek, também prestigiaram o lançamento da programação do Natal no Calçadão. Ney Amorim destacou a oportunidade de boas vendas para os comerciantes locais e a possibilidade dos consumidores ganharem prêmios. “Ao mesmo tempo em que a campanha expande os negócios neste período, também oportuniza aos clientes o sorteio de uma moto, um belo presente de natal sem dúvida”. O vereador Rodrigo Forneck lembrou que o Natal no Calçadão já está consolidado como programação do calendário da cidade. “Se a promoção se repete pela quinta vez é porque é um sucesso”.

