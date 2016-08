Marcus Alexandre arrecadou 21 mil em doações e Sinhasique recebeu 20 mil

Levantamento divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral mostra que dos quatro candidatos que disputam a prefeitura de Rio Branco, dois já receberam mais de 40 mil em doações financeiras para a campanha.

Na primeira semana da “corrida pelo voto”, o candidato a reeleição Marcus Alexandre (PT), da Frente Popular recebeu R$ 21.750 em doações, feitas por cinco diferentes pessoas.

Eliane Sinhasique (PMDB), recebeu uma doação de R$ 2 0 mil. O curioso no caso da peemedebista é que essa doação foi a própria Eliane quem reforçou o caixa para sua campanha.

Para as eleições desse ano, a nova regra do TSE permite apenas que pessoas físicas façam doações para as campanhas eleitorais.

O mesmo relatório mostra os gastos dos candidatos até aqui. Marcus Alexandre declarou ter gastado nos primeiros dias de campanha, R$ 5.069,00, entre despesas com pessoal, locação de veículo e encargos bancários.

Ao contrário do petista, Eliane Sinhasique até agora, segundo o levantamento, não declarou nenhuma despesa com a campanha eleitoral.

No mesmo relatório divulgado, as contas dos candidatos Raimundo Vaz (PR) e Carlos Gomes (REDE) aparecem zeradas, sem nenhuma doação recebida.