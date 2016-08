Governador Tião Viana garante instalação da superintendência do Dnit no Acre

O governador Tião Viana esteve cumprindo agenda em Brasília nesta quinta-feira, 25, onde se encontrou com o secretário executivo do Ministério dos Transportes, Fernando Fortes.

Após uma longa conversa, o governador garantiu, junto ao ministério, a implantação da superintendência própria do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) no Acre.

Atualmente, o Acre está sobre a jurisdição da superintendência do Dnit de Rondônia. Com uma superintendência própria no estado, todo o trabalho necessário pelo órgão no Acre terá seu processo mais agilizado, principalmente em relação à conservação das rodovias federais BR-364, que vai até Cruzeiro do Sul, e BR-317, a Rodovia Interoceânica, que liga o Acre ao Peru.

Vale lembrar que o deferimento da criação da superintendência do Dnit no Acre se deu no âmbito do Ministério do Planejamento, poucos dias antes do afastamento da presidente Dilma Rousseff, e agora o governo federal decide por seguir com sua implantação.

Balsa sobre o Rio Madeira

Outro assunto abordado no encontro foi o de acelerar o processo de desassoreamento do Rio Madeira na região em que o rio atravessa a BR-364 entre Rondônia e Acre. A ação é necessária para que a balsa de travessia de veículos no local não encalhe, acabando com o risco de isolamento do estado por via terrestre neste intenso período de estiagem.

Fortes se comprometeu agilizar os trâmites para que a obra comece, e Tião Viana disse que o Dnit terá todo o suporte necessário do governo do Estado para a realização da ação de emergência.