Fiança de R$ 88 mil para soltar acusados de crime eleitoral em Cruzeiro

A juíza de cruzeiro do Sul, Admárcia Machado Nascimento fixou ontem a fiança para o agora ex-chefe de gabinete da prefeitura do município, Mário Neto e para o ex-presidente do PSDB local, o ex-candidato a vereador, Edson de Paula. A liberdade vai custar R$ 88 mil

A juíza autorizou a liberdade provisória, mas fixou prazo para pagamento da fiança, na audiência de custódia dos dois acusados. A defesa argumentou que ambos não têm posses para o pagamento do valor estipulado, mas até o momento, a juíza ainda não reconsiderou a determinação.

A promotoria Eleitoral de Cruzeiro do Sul e a coligação que apoia o candidato Henrique Afonso vão entrar com pedido de impugnação da chapa de Ilderley Cordeiro, incluindo seu vice. por abuso de poder econômico e compra de votos, além de corrupção ativa.

Advogado contesta

O advogado Érick Venâncio, apresentado pelo prefeito Vagner Sales como o defensor do ex- chefe de gabinete da prefeitura de Cruzeiro do Sul, Màrio Neto e o ex- presidente do PSDB Edson de Paula, presos pela PF acusados de corrupção eleitoral, como sendo jurista contratado para representar os acusados perante a justiça.

Venâncio participou de uma entrevista coletiva concedida por Vagner Sales hoje quinta-feira (25), em Cruzeiro do Sul, onde disse que iria pedir á justiça o relaxamento da prisão de seus clientes e a redução da fiança arbitrada pela juíza eleitoral de Cruzeiro do Sul.

O advogado disse ainda que a prisão de Neto e De Paula foi ilega, uma vez que a acusação imutada aos dois não tipifica crime eleitoral.

” Este fato que está narrado no flagrante não constitui crime. foi capitulado como compra de votos, isso não é compra de votos e é insustentável a manutenção desa prisão”, observou Venâncio.

O advogado disse ainda que iria pedir á justiça eleitoral a redução da fiança estipulada em R$ 88 mil.

O advogado falou ainda que o pedido da oposição que defende o afastamento do prefeito Vagner Sales do cargo não tem fundamento porque não ficou configurado nenhum crime do gestor á frente da prefeitura.

Perguntado sobre a gravação onde supostamente Vagner Sales promete entregar 5 mil reais ao candidato do PSDB que denunciou o esquema, Érick Venâncio foi taxativo: disse que esse material sequer pode ser usado como prova, porque se trata de uma gravação clandestina, sem autorização judicial.