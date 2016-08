Vagner: Querem ganhar a eleição no tapetão

O prefeito Vagner Sales se defendeu atacando. O gestou não poupou palavras para responsabilizar seus adversários políticos como os responsáveis pelo ato que ele chamou de armação, e citou o nome do candidato Henrique Afonso, do PSDB, como principal articulador da trama.

” Eu nunca tratei com esse rapaz. Ele chegou até mim dizendo que estava numa situação complicada, precisando de cinco mil para pagar pensão alimentícia atrasada. Eu disse que iria ajudar, como já fiz outras vezes. Eu ajudo do meu, da minha condição, como já ajudei inclusive muita gente que está aqui nessa sala agora. Eu quero dizer que eu não dei nenhum centavo pra esse cidadão. E eu também duvido que o Mário e Edson tenham dado. Porque o cidadão que vem na minha casa pra me gravar, pode está a mando de terceiros. Não é primeira vez que fazem isso comigo aqui em Cruzeiro do Sul. Na ultima eleição perdeu a eleição pra mim aqui e foi pra justiça dizer que eu tinha falsificado uma certidão. Ganhamos de novo, dessa vez na justiça. Ele veio mandado. Foi uma montagem dessas pessoas que querem ganhar a eleição no tapetão”, disse Sales.