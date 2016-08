” A defesa do bandido é sempre acusar os outros”, diz Rocha sobre Vagner Sales

O deputado federal Major Rocha (PSDB) reagir com dureza contra as declarações do prefeito de Cruzeiro do Sul, Vagner Sales, que numa entrevista, responsabilizou o partido tucano como o responsável pela “armação”, que resultou na prisão do ex- chefe de gabinete de Cruzeiro do Sul, Mário Neto e do ex-presidente do PSDB no Juruá, Edson de Paula, acusados de corrupção eleitoral.

Rocha disse que não se pode mais admitir que bandidos continuem atuando livremente na politica e disparou contra o “coronel” Vagner Sales.

“A Defesa do bandido é sempre acusar os outros. O que nós vimos foi um flagrante onde o prefeito fala tranquilamente, abertamente para os que estavam presentes, e confirmado pelo candidato Ilderlei Cordeiro, que estava oferecendo cinco mil reais e um emprego na prefeitura, para que candidato desistisse da eleição e apoiasse o candidato deles. Isso pela legislação eleitoral é crime. Nós pedimos o afastamento do prefeito de Cruzeiro do Sul, que está influenciando no resultado das eleições. A atuação dele, essa atuação criminosa, ela influencia no resultado da eleição. Nós não podemos nos imitir, nos calar. Eu não posso só ver o crime quando ele é praticado só pelo governo do PT. Eu tenho que ver o crime praticado por quem quer que seja. Porque o cidadão não quer mais pagar a conta de quem compra uma eleição e depois tem que desviar recursos para cobrir os gastos”, disse o deputado.