Coluna Bom Dia

Blefe

O prefeito Vagner Sales é um mestre na arte da manipulação. Isso todos sabem. Por isso, não estranhou que sua defesa no caso do escândalo de corrupção em Cruzeiro do Sul fosse sair atacando. Ele acusa o PSDB de “armação” de um falso flagrante. Mas, é preciso um exercício de muito boa fé para dar credibilidade à versão do prefeito.

Coitado

Vagner conta que Cledisson o procurou por meio de Edson de Paula, que já havia abandonado o PSDB, dizendo que estava em dificuldades, que sairia da campanha, mas que temia ser preso por não pagar pensão. E Vagner alega que, com pena, prometeu R$ 5 mil do próprio bolso só para ajudar o rapaz, sem nenhum interesse…

Incrível

É incrível a bondade do prefeito, oferecer R$ 5 mil a um desconhecido que, apenas por curiosidade, era candidato na chapa de seu adversário. Vagner disse que não prometeu emprego nenhum.

Plantado

A partir daí a história do prefeito fica confusa e ele diz que não sabe como seu assessor e Edson acertaram entregar dinheiro a Cledisson. E desconfia que foi o denunciante que plantou o dinheiro na cena do crime, para prejudica-lo. Olha que, do lado da Polícia Federal, fazer o dinheiro aparecer nas mãos de outro é proeza digna do antigo mágico Mister X.

Convertidos

Vagner, na verdade, não se defendeu. Ele falou para convertidos, para seu quintal. Lamentou ter sido gravado e disse que o que seria a prova da armação, mais parece a prova do malfeito.

Resposta

Pois a resposta do deputado Rocha, do PSDB, foi dada com a educação britânica de sempre: Rocha arregaçou e disse que “a Defesa do bandido é sempre acusar os outros. O que nós vimos foi um flagrante onde o prefeito fala tranquilamente, abertamente para os que estavam presentes, e confirmado pelo candidato Ilderlei Cordeiro, que estava oferecendo cinco mil reais e um emprego na prefeitura, para que candidato desistisse da eleição e apoiasse o candidato deles”.

Afastamento

E Rocha continuou batendo: “nós pedimos o afastamento do prefeito de Cruzeiro do Sul, que está influenciando no resultado das eleições. A atuação dele, essa atuação criminosa, ela influencia no resultado da eleição”.

Amabilidades

Armação para cá, bandido para lá, mentira para cá, corrupto para lá. Esse é o clima da eleição entre a oposição em Cruzeiro do Sul. Esse acirramento pode se espalhar por outros municípios. O próximo onde o caldo pode entornar é Sena Madureira.

Deu no 247

O site de notícias Brasil 24/7 publicou matéria ontem de manhã, mostrando que Jéssica Sales é mais uma deputada que votou contra Dilma anunciando a honestidade de sua família e que vê os parentes em confusão.

Diz a matéria do Brasil 24/7: “Deputada federal Jéssica Sales (PMDB/AC) votou pela admissibilidade do impeachment em abril na Câmara com um discurso de homenagem ao pai, Vagner Sales, prefeito do município de Cruzeiro do Sul, no Acre: “Pelo meu pai que sempre me ensinou que político tem de andar do lado do povo…”; nessa semana, o chefe do gabinete do prefeito, Mário Neto (PMDB), e o ex-candidato e agora dissidente do PSDB Edson de Paula foram presos por corrupção ativa, cooptação de candidatos e compra de votos”.

Condenações

O site ainda mostra as condenações de Vagner Sales: “o prefeito de Cruzeiro do Sul foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por crime de peculato em 2013 a uma pena de três anos e quatro meses de reclusão, em regime aberto e ao pagamento de 160 dias/multa”.

Cassado

Ainda segundo o site: “Ele chegou a ter o mandato cassado naquele ano, resultado de uma condenação imposta pela Justiça Federal ainda em 2005, sob a acusação de malversação de verbas de gabinete quando era deputado estadual”.

Silêncio

Nos meios políticos ligados à candidatura de Ilderlei Cordeiro, o silêncio é absoluto. Ninguém fala nada. O candidato fechou-se em copas e se recolheu em orações contra o maligno.

Fiança

Na audiência de custódia, a que foram submetidos o ex-chefe de gabinete e o ex-dirigente do PSDB, a juíza Admárcia Machado fixou a fiança de cada um em R$ 88 mil. Uma paulada. O advogado Erick Venâncio, contratado para defender os réus, quer redução desse valor, alegando que não foi tipificado o crime eleitoral.

Ilegal

Disse ainda que a prisão é ilegal e que a acusação a Vagner Sales se baseia em gravação ilegal. Interessante, quando a Lava Jato usa gravações particulares contra o PT, tudo é legal, contra alguém do PMDB, não pode. Pois pode sim, pela lei. Qualquer um pode gravar sua própria conversa.

Decisão

A juíza ainda não analisou o pedido de redução da fiança. Há temor no PMDB que, especialmente, o ex-secretário Mário Neto se sinta, de repente, tentado a abrir a boca. Na cozinha do prefeito, ele sabe muito.

De fora

Alguns colunistas mais afoitos, já começam a divulgar que teria havido o dedo do governo e do PT na denúncia em Sena e que o deputado Rocha estaria fazendo o jogo do governador. Papo para boi dormir. Imaginar um acordo entre PSDB e PT no Acre, hoje, seria como conciliar flamenguistas e vascaínos, improvável.

Jogo

O jogo, na verdade. Está sendo jogado agora com vistas em 2018. Retirar Vagner da frente dos holofotes é o que deseja o deputado Rocha para firmar sua candidatura ao Senado no próximo pleito. Mas daí a armar um falso flagrante, é uma grande distância.

Queimadas

O Acre está tendo um recorde de queimadas na zona rural e na periferia da Capital. Só que, com o clima de violência, qualquer chama já se pensa e fala em “atentado”. Às vezes, uma queimada é só uma queimada.

Violência

O Mapa da Violência, divulgado ontem, mostra alguns dados interessantes. No Acre, em dez anos, a taxa de homicídios com arma de fogo cresceu 136,7%, com dados entre 2004 e 2014.

Muito?

Pode parecer muito, mas nem tanto, pois a população do estado praticamente dobrou no período e a urbanização se intensificou. Mas o dado mais estarrecedor do estudo não é esse.

Abismo

Entre 2003 e 2014, o crescimento percentual da taxa de homicídios de negros no Estado foi de 38,3%. No outro extremo, houve uma redução de 69,7% de mortes da população branca no Acre. É um extermínio étnico. Mas tem mais.

Idade

O Mapa da Violência mostra que, em 2014, das 116 pessoas mortas a tiros, 110 eram homens (94,8%) e 6 mulheres. A faixa etária da maioria das vítimas, segundo o levantamento, era de 15 a 29 anos – 60 mortes.

Quem morre

Ou seja, quem está sendo assassinado no Estado é a população negra, jovem e carente. Isso tem que ser mais estudado e há de haver maneiras de se conter isso.

Droga

O nome do problema é DROGA. A disseminação do crack e outras drogas estão criando uma geração de zumbis, de jovens perdidos, estraçalhando famílias. Os dados do Mapa da Violência não são responsabilidade do governo, mas de uma sociedade doente e excludente.

Eleitoral

O início da propaganda gratuita de rádio e TV vai mostrar melhor a estratégia dos candidatos. Na franciscana campanha, a ordem é simplicidade e criatividade, para essa campanha curta. Eliane Sinhasique é quem tem mais tempo no vídeo, seguida por Marcus Alexandre.

Interior

Pelas peculiaridades da Amazônia, com as mini geradoras, o interior acreano também terá horário gratuito. A campanha na TV deve começar quente em alguns municípios, onde o clima está tenso.

Jesus Sérgio

O deputado Jesus Sérgio divulgou nota, ontem, afirmando que não vais mais se licenciar do cargo de deputado. Diz ele: “No final da tarde da última terça-feira, 23, após receber o resultado de uma ressonância computadorizada com laudo médico, ficou evidenciado que não haveria necessidade de afastamento das funções para realização do tratamento médico. Logo, esclareço que se houvesse tal necessidade, a mesma se daria por questões de saúde e não políticas como foi veiculado”.

Sem Neném

O suplente Neném, que já havia encomendado o terno, vai ter que esperar um pouco mais, orando pela boa saúde do titular, como dizia o jornalista Zé Leite.

Governador

Em mais uma viagem do governador Tião Viana, o presidente da Assembleia, deputado Ney Amorim volta a assumir o governo do Estado.

Homenagem

Gestores de Políticas Públicas e Técnicos em Gestão Pública do Estado do Acre homenagearam o presidente da Assembleia deputado Ney Amorim, que assumiu o governo do Estado interinamente. A homenagem foi uma forma de agradecer o apoio que Ney vem dando às duas categorias.

Trânsito

Ney Amorim prova que tem livre trânsito em todas as categorias profissionais do Estado e em todos os setores da sociedade.