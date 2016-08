“Caboquinho” é assassinado com três tiros na Cidade do Povo

Segundo informações de familiares, Edvaldo teria brigado com a cunhada na tarde do dia 24, expulsando-a de casa. Pela manhã desta quinta-feira 25, ela ligou para sua irmã avisando que tinha mandado matar a Edvaldo, quando foi a tarde, dois homens não identificados em uma motocicleta pararam ao lado da residência de “caboquinho” e um deles com capacete encobrindo o rosto e de posse de uma arma de fogo invadiu a casa e já foi atirando contra a vítima, sendo que dois disparos o acertou, um na perna e outro na nádega.

Mesmo ferido Edvaldo ainda conseguiu correr até os fundos da residência e pular uma cerca, mas lá caiu e o acusado acertou um terceiro tiro só que no rosto, em seguida os autores do crime se evadiram do local.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, mas ao chegar ao local nada pode fazer pela vítima que já se encontrava sem vida.

Policiais Militares estiveram no local, isolaram a área para o trabalho dos peritos, em seguida colheram informações e saíram em busca de prender os acusados.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal – IML para os devidos procedimentos.

Selmo Melo