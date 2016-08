Soldado do Exército sofre acidente grave na Isaura Parente

Um acidente envolvendo um carro gol e uma motocicleta na rua Isaura Parente na noite dessa quinta-feira 25, deixou o motociclista José Alessandro Viera de 18 anos, que é soldado do exército, com fratura exposta na perna.

Segundo informações, o acidente aconteceu quando Alessandro vinha na rua Isaura Parente no sentido bairro centro, quando o motorista do gol que vinha no sentido centro bairro foi fazer uma conversão para esquerda, para entra na rua João Cancio no bairro Estação, mas ele não viu o motociclista que bateu de frente contra o gol, a batida foi tão forte que Alessandro ficou em cima do carro, a frente do carro ficou toda destruída.

Uma ambulância do SAMU foi acionada e fez o resgate da vítima para o pronto socorro de Rio Branco, Alessandro teve fratura exposta na perna esquerda, o motorista do carro permaneceu no local e prestou assistência a vítima.

Selmo Melo