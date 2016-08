TRE-AC divulga locais de votação

As listas também informam os locais onde funcionarão as Mesas Receptoras de Justificativa de voto. Em Rio Branco, elas irão funcionar na seção 201 (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, rua Benjamin Constant, 856, Centro), na seção 209-1 (Tribunal de Contas, Avenida Ceará, 2994, Abrahão Alab) e na seção 910 (Escola Neutel Maia, Avenida Nações Unidas, 1209, Bosque).

Estatísticas

No Acre, 532.452 eleitores estão aptos a votar nas eleições deste ano, sendo 49% do sexo masculino e 51% do sexo feminino. Os eleitores de faixa etária entre 25 e 34 anos são maioria e correspondem a aproximadamente 25% do eleitorado.

O voto é facultativo para pessoas acima de 70 anos, que representam pouco mais de 5% dos acreanos. Os eleitores com menos de 18 anos não chegam a 3% do eleitorado do estado.

Do total de eleitores habilitados, 8% possuem ensino superior completo, 23% possuem ensino fundamental incompleto e 10% são analfabetos.

Dos 22 municípios do estado, em seis a identificação dos eleitores será por biometria, seis com identificação mista (biometria e manual) e em dez municípios a identificação do eleitorado ocorrerá pelo método tradicional. Em números exatos, 354.744 eleitores serão identificados pela biometria no dia 2 de outubro e 177.708 pelo método tradicional.

Vale ressaltar que, na identificação por biometria e na identificação pelo método tradicional, os eleitores devem portar documento oficial com fotografia.