Acidente fatal em Cruzeiro do Sul mata mãe e filho na estrada do aeroporto

Ruberclaudio Almeida da Silva, de 22 anos e Maria Cely Ramos Almeida, de 54 anos, mãe e filho, morreram no início da manhã desta sexta feira (26) depois que a moto em que trafegavam foi atingida por uma caminhonete da Secretaria de Saúde municipal.

O acidente aconteceu na rodovia AC 405, em frente ao aeroporto da cidade.

Testemunhas contaram que as duas vítimas vinham de Mâncio Lima em direção a Cruzeiro do Sul e quando passavam na frente do aeroporto acabaram sendo atingidas pela caminhonete que trafegava em sentido contrário.

O impacto foi tão violento que retorceu toda a motocicleta e arremessou os corpos a uma distância de 20 metros do local da batida.

O motorista da caminhonete, identificado por Elizeu, fugiu do local depois de acionar o SAMU.