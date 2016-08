Linha Pró-Cotista da Caixa pode financiar mais R$ 3,6 bi até o fim do ano

A linha de financiamento habitacional Pró-Cotista da Caixa Econômica Federal, que utiliza recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), tem orçamento garantido de R$ 3,6 bilhões até o fim de 2016.

“Dos R$ 7 bilhões disponíveis, já utilizamos R$ 3,4 bilhões no primeiro semestre”, informou o vice-presidente de Habitação da Caixa, Nelson Antônio de Souza

A Linha Pró-Cotista da Caixa é dividida em três faixas, que variam de acordo com o valor do imóvel a ser financiado. A primeira delas, para imóveis até R$ 225 mil, tem cerca de R$ 2,26 bilhões para serem aplicados ao longo de 2016.

A segunda faixa, com imóveis de até R$ 500 mil, recebeu R$ 3,84 bilhões. E a terceira faixa, que compreende imóveis com valores superiores a R$ 500 mil, ficou com R$ 884 milhões disponíveis para o financiamento habitacional.

Em agosto deste ano, o Conselho Curador do FGTS autorizou o remanejamento de recursos das faixas 1 e 3 para a faixa intermediária, na qual houve grande procura. “Disponibilizamos mais R$ 1,7 bilhão para operar mais fortemente nessa faixa, com imóveis de até R$ 500 mil”, explicou Nelson Souza.

Quem pode financiar

Para se enquadrar na modalidade Pró-Cotista, os interessados devem comprovar, no mínimo, três anos de trabalho sob o regime do FGTS (não necessariamente seguidos), não podem ter imóvel no município (ou região metropolitana) onde moram ou onde trabalham nem financiamento no Sistema Financeiro de Habitação (SFH), em qualquer parte do País.

Caso o comprador tenha, pelo menos, 10% do valor do financiamento do imóvel que deseja, também é possível sonhar com a casa própria e se enquadrar nas regras da linha Pró-Cotista da Caixa. A taxa de juros (efetiva) varia entre 8,01% a 9,01% ao ano, dependendo do relacionamento do cliente com o banco.