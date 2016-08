Após ótima estreia, Diego jogará 90 minutos pelo Fla

A excelente estreia de Diego pelo Flamengo animou a comissão técnica do Rubro-negro. Na partida contra o Grêmio, o meia jogou 80 minutos, se movimentou bem e fez um gol.

Por precuação, o jogador ficou fora da partida da Sul-americana contra o Figueirense, mas atuará os 90 minutos no próximo compromisso da equipe pelo Brasileirão: a Chapecoense, no domingo (28), em Chapecó (SC).

“Temos cuidado com os atletas que ficaram muito tempo parados. É complicado não jogar por um bom tempo. Acreditamos que precisamos trabalhar e recuperar fisicamente alguns jogadores importantes”, disse ao Uol o técnico Zé Ricardo em relação à ausência do craque no torneio continental.