Termina nesta sexta (26) prazo de inscrição em vagas remanescentes do Prouni

Estudantes interessados em conseguir bolsas do Programa Universidade para Todos (ProUni) podem se candidatar às vagas remanescentes do processo seletivo referente ao segundo semestre até esta sexta-feira (26).

Essa etapa é voltada àqueles que ainda não estão matriculados na instituição de educação superior em que pretendem estudar. Para os alunos já matriculados, o prazo vai até 14 de novembro. As inscrições podem ser feitas na página do ProUni na internet.

Para se inscrever, é preciso ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2015 e alcançado nota mínima de 450 pontos, além de nota superior a zero na redação. Também podem participar do processo seletivo os professores em efetivo exercício do magistério da educação básica integrantes de quadro de pessoal permanente de instituição pública. Eles concorrem exclusivamente a bolsas para cursos de licenciatura. Nesse caso, não é necessário comprovar renda.

Voltado para estudantes que fizeram o ensino médio em escola pública ou com bolsa integral na rede particular e pessoas com deficiência, o ProUni oferece bolsas de 100% a candidatos com renda familiar bruta mensal de até um salário-mínimo e meio por pessoa. A bolsa parcial é destinada àqueles com renda familiar bruta mensal de até três salários-mínimos por pessoa.