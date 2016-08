Delegação do IFAC é recebida pela Embaixada do Brasil e Ministério das Relações Exteriores do Peru

Durante cinco dias, de 15 a 19 de agosto, a delegação do Instituto Federal do Acre (IFAC) realizou visitas a instituições de ensino superior nas cidades de Madre De Dios, Callao e Lima quando foram assinados Protocolos de Intenções para a realização de intercâmbio com a participação de docentes e alunos.

Na viagem a delegação foi recebida no dia 17, pelo Embaixador do Brasil no Peru, Marcos Raposo Lopes, e pelo chefe do Setor Cultural e Cooperação Educativa, Jonas Paloschi. No mesmo dia a delegação foi recebida pelo ministro Carlos Cueto Carrión, representante do Ministério das Relações Exteriores do Peru.

A delegação foi IFAC foi composta pela Reitora Rosana Cavalcante dos Santos, pelo diretor de Pesquisa da Pró-reitoria de Inovação, Pesquisa e Pós-graduação – PROINP, prof. Edvar Sousa da Silva, pela Coordenadora de Projetos Internacionais da Diretoria de Relações Internacionais – PROEX, Maria Freire da Costa, e pelo professor Rossemildo da Silva Santos, docente de Espanhol do Campus de Sena Madureira.

As visitas e assinaturas dos protocolos de intenções com as instituições como a Universidad Nacional Del Callao, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad Nacional Amazonica de Madre de Dios, Universidad Nacional Agrária La Molina e o Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Jorge Basadre Grohman foram registradas e farão parte de uma série de matérias que serão publicadas a partir de hoje no site do IFAC.

Visita a Embaixada do Brasil no Peru – Com o objetivo de estreitar as relações interinstitucionais com autoridade brasileira no Peru, considerando que o IFAC terá alunos e professores em processo de intercâmbio, a Reitora Rosana Cavalcante dos Santos, a Coordenadora de Projetos Internacionais da Diretoria de Relações Internacionais-PROEX, Maria Freire da Costa e o prof. Rossemildo da Silva Santos foram recebidos pelo Embaixador Marcos Raposo Lopes e pelo chefe do Setor Cultural e Cooperação Educativa, Jonas Paloschi.

Na ocasião a Reitora Rosana Cavalcante dos Santos destacou a importância da visita ao Peru, considerando ser um país fronteiriço, com potencial para desenvolver ações conjuntas na área de educação, pesquisa e extensão. A reitora explicou os aspectos da verticalização na formação dos discentes nos Institutos Federais no Brasil e a necessidade de fortalecer as ações interinstitucionais de forma positiva na fronteira.

Quanto à potencialidade da visita do IFAC ao Peru, o chefe do setor Cultural e de Cooperação Educativa da Embaixada, Jonas Paloschi informou que a Embaixada fomenta e desenvolve cursos de Português para peruanos, no CELPE-Bras (Certificado deSuficiencia en Lengua Portuguesa para Extranjeros). Este Certificado de Suficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros é desenvolvido e outorgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Investigações Educacionais Anísio Teixeira (INEP) do Ministério de Educação do Brasil.

Segundo o chefe do setor Cultural e de Cooperação Educativa da Embaixada este centro existe desde 1998 e é o único certificado de suficiência em Português como língua estrangeira reconhecida oficialmente pelo governo do Brasil. “O exame é aplicado no Brasil como em outros países com o apoio do Ministério de Relações Exteriores. Internacionalmente, o CELPE-Bras é aceito em instituições de ensino para comprovação da Língua Portuguesa, o qual é exigido no Brasil para ingressar nas universidades ou em cursos de programas de pós-graduação”.

A Embaixada também promove eventos científicos nas áreas de línguas, o qual pode ser muito interessante para os professores de Língua Espanhola do IFAC participar em futuras ações. Ao final da visita, a reitora agradeceu a atenção dispensada aos membros da delegação e pelo interesse de integração entre a Embaixada e o IFAC.

Visita ao Ministério das Relações Exteriores do Peru – Na quarta-feira, 17, a delegação do IFAC manteve agenda com o Ministro Carlos Cueto Carrión, que atua na Direção de Desenvolvimento e Integração Fronteiriça, através da Direção Geral da América.

O Peru celebrou, em 2013, o décimo aniversário da Aliança Estratégica entre o Brasil e o Peru, que, entre outros objetivos visa a integração em infraestrutura, a cooperação (principalmente em temas sociais e em matéria de segurança), a integração fronteiriça e a integração econômico-comercial.

No campo da cooperação educacional, o Peru está entre os três maiores emissores de estudantes para programas de graduação e pós-graduação no Brasil. A integração fronteiriça é um dos temas de destaque no relacionamento bilateral. Em 2009, os dois países estabeleceram, por Acordo, uma Zona de Integração Fronteiriça (ZIF).

A reitora Rosana Cavalcante dos Santos agradeceu o convite para visitar o Ministério de Relações Exteriores do Peru e abordou a importância do país para o desenvolvimento da região de fronteira do Brasil – Acre, além de destacar a infraestrutura dos campi do IFAC.

Na conversa com o Ministro a reitora enfatizou as visitas realizadas no Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Jorge Basadre Grohman (IESTP JBG) e Universidad Nacional Amazonica de Madre de Dios (UNAMAD), na cidade de Puerto Maldonado, considerando o forte potencial para desenvolvimento de ações educacionais conjuntas.

A profa. Rosana Cavalcante dos Santos demonstrou, ainda, sua expectativa de firmar Protocolo de Intenções entre o IFAC e as Universidad Nacional Mayor San Marcos, Universidad Nacional Agrária La Molina e Universidad Nacional Del Callao, para fortalecer as ações interinstitucionais nas áreas de ensino, pesquisa e extensão, considerando ser uma agenda positiva para zona fronteiriça.

Ao final da visita o Ministro Carlos Cueto Carrión disse que a delegação do IFAC teria o total apoio ministerial para o desenvolvimento das ações com as instituições do Peru. A reitora agradeceu o apoio e o convite para conhecer o centro histórico de Lima e o jantar oferecido pelo Ministério das Relações Exteriores daquele país.

Política de Internacionalização – A viagem ao Peru faz parte da política de internacionalização do IFAC, que incluem ações que visam contribuir para a formação acadêmica e humana dos estudantes do IFAC por meio de parcerias com instituições de ensino estrangeiras, o que viabiliza a mobilidade acadêmica de estudos às instituições parceiras.

Outra ação é a implantação da Escola de Fronteira, orientação do Ministério da Educação (MEC) e da legislação de criação dos Institutos Federais em atender as demandas sociais e peculiaridades regionais. Entre as políticas de internacionalização desenhadas pelo IFAC, destacam-se as parcerias com instituições de ensino da América do Sul, principalmente com os países Peru e Bolívia que fazem fronteiras com o Acre.

Os protocolos de intenções recentemente assinados com universidades do Peru em Puerto Maldonado e Lima, iniciaram importantes diálogos entre o IFAC e as instituições parceiras, diálogos esses que envolverão trocas de informações científicas, capacitação de servidores, mobilidade estudantil, entre muitas outras ações de ensino, pesquisa e extensão. “Importante destacar que a internacionalização colabora não apenas na formação acadêmica, mas vai além, aproxima países, culturas, troca de experiências, de vivências, de socialização e interculturalização”, destaca a reitora