Carne suína deve ter recorde de exportações para o mês de agosto

O volume de carne suína in natura exportada na parcial de agosto já atingiu a quantidade embarcada em todo o mês de agosto do ano passado. Segundo números da Secex, as vendas externas somam 42,1 mil toneladas nos 15 primeiros dias úteis de agosto/16. Segundo pesquisadores do Cepea, se a média diária for mantida, o total exportado neste mês será recorde, de 65 mil toneladas.



No entanto, o bom desempenho dos embarques e a oferta de animais relativamente enxuta no mercado doméstico não têm sido suficientes para sustentar o mercado interno, e os preços do suíno vivo e da carne caíram nos últimos dias, pressionados pela menor demanda.

Além disso, os altos patamares de preços da carne suína reduziram a competitividade dessa proteína frente às concorrentes (bovina e de frango). Assim, no atacado da Grande São Paulo, o quilo da carcaça especial suína recuou 2,7% entre 17 e 24 de agosto, passando para R$ 6,87 nessa quarta-feira (24/08).