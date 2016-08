Presos por corrupção eleitoral em Cruzeiro do Sul oferecem bens á justiça para pagamento de fiança

Transferidos da carceragem da Polícia Federal para o presídio Manoel Neri da Silva,em Cruzeiro do Sul, onde foram presos acusados por corrupção eleitoral, Mário Neto e Edson de Paula, ex chefe de gabinete da prefeitura e ex- presidente do PSDB municipal respectivamente, ofereceram bens como garantia de pagamento da fiança arbitrada.

Para deixarem a prisão, a juíza Adamárcia Machado Nascimento estipulou que cada um dos acusados pague uma fiança no valor de R$ 88 mil, sendo R$ 44 para cada um pagar.

O advogado de Mário Neto, Tota Filho, disse que seu a família de seu cliente iria oferecer a casa de uma irmã como garantia de pagamento da fiança para Neto fosse posto em liberdade. O advogado ainda falou que Neto está muito abalado e que só conseguiria pagar a fiança sem ter que comprometer qualquer bem da família, caso acumulasse o salário de onze meses de trabalho.

A família de Edson de Paula agiu da mesma forma. Ofertou um sítio de propriedade do ex-dirigente partidário como quitação da dívida judicial.

Tárcito Batista, advogado que representa De Paula informou que iria entrar com pedido junto á justiça eleitoral para o valor da fiança fosse revisto e reduzido, porque seguindo ele, a juíza não levou em consideração a situação financeira de ambos.