Januário volta a se machucar e desfalca Atlético-AC

O Atético-AC desembarcou em São Luís no início da tarde da última quinta-feira, mas teve uma baixa de última hora antes da viagem para o confronto da Série D. No treino da quarta-feira, no estádio Florestão, o Galo Carijó perdeu o lateral-direito Januário, que deixou a atividade com dores no joelho após uma dividida com o atacante Eduardo no coletivo.

A dividida tirou Januário da lista de atletas que viajaram para a capital do Maranhão, onde o Atlético-AC enfrentará o Moto Club no próximo sábado, pela partida de ida das quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro.

Januário se lesionou após dividida em coletivo

Januário havia retornado de uma lesão muscular na coxa direita recentemente. O jogador estava fora de combate desde o dia 03 de julho, no jogo contra o Genus pela primeira fase da Série D, que terminou em vitória do Galo Carijó por 4 a 0.

Até fazer o exame para detectar exatamente a gravidade do problema, Januário irá fazer sessões de fisioterapias e atividades na academia, que foram iniciados na última quinta-feira.

REPASSE

Entretanto, nem todas as notícias são negativas no Galo Carijó. Com certas dificuldades financeiras, o Atlético-AC receberá um repasse de R$ 100 mil do governo, que será feito nesta sexta-feira. O apoio financeiro entrou em acordo antes do início da competição e foi confirmado para ocorrer nesta semana.